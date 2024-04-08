وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر

بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وجاء فيها: «بمشاعر ملؤها التوقير والاعتزاز يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نبعث لسيادتكم بأسمى معاني التهنئة مقرونة بأصدق التمنيات، ونحن نستقبل هذه المناسبة مزودين بنفحات شهر القرآن التي تُعلى في النفس قيم الإيثار والعطاء والفداء، نتوجه للمولى العزيز القدير بالدعاء أن يجعله عيد خير وبركة على مصرنا الغالية، وأن يعيده علينا وعلى سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمان والاستقرار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة، وإرادتكم للأخذ بزمام الرقي لمسيرة الوطن حاضرة ونافذة، وكل عـام وسيادتكم بخـير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جاء فيها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، تأتي هذه المناسبة المباركة لتكون دافعاً لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية، لمواجهة التحديات والعمل على تهيئة المناخ المناسب لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لمصرنا العزيزة الأبية ومواصلة بناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها: «بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يسعدني أن أبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، وفي هذه المناسبة المُباركة نبتهلُ للمولى جلت قدرته أن يكلل بالتوفيق والسداد جهود المؤسسة التشريعية العريقة لترسيخ مبادىء سيادة القانون وإعلاء الصالح العام لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من التنمية والرخاء».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: «بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص المشاعر وأصدق التمنيات بدوام التوفيق والسداد، إإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة العطرة والتي نستقى منها المقاصد والأهداف السامية لقيم الإثابة والتقدير جزاء الإخلاص في العمل، فإننا نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يجعله عيدا مباركا وأن يعيده علينا وقد تحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من تقدم وتنمية».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.. ونبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ الأزهر الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير، ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين في شتى أنحاء الأرض، وأن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بدوام التوفيق».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، داعين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة لمصرنا الغالية ولسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، عاشت قواتنا المسلحة مهداً للبطولات وعرينا للأبطال وحفظ الله بلادنا واحةً للاستقرار والأمان».

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، مبتهلين للمولى جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية».

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جاء بها: 174يُسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب الأماني، سائلاً المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والتوفيق، ويسدد على طريق الحق جهودكم المخلصة لنشر سماحة الدين الحنيف، وإعلاء قيم العدل والرحمة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ، داعياً المولى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا العربية والإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات».

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية، جاء بها: «يطيب لي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أتقدم لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهاني وخالص التمنيات، نحتفل بهذه المناسبة الكريمة التي يتجلى فيها ثواب المولى جلت قدرته وعطائه للصابرين والمخلصين، وتتجسد فيها مظاهر الاحتفاء بقيم المثابرة واليقين، ونستلهم منها الإرادة القوية والعزم والإصرار على مواصلة العمل الجاد في سبيل تأمين مسيرة الوطن وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لتبقى مصر الكنانة أمد الدهر في عزة وكرامة وواحة للخير والأمان بوعد ربها وجهود أبنائها.