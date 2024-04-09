ضبط 11 متهما وكمية كبيرة من المخدرات والأسلحة في الإسماعيلية

شنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية مكثفة، لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 11 متهما، لـ5 منهم معلومات جنائية، بدوائر مراكز شرطة «التل الكبير، فايد، أبوصوير»، وبحوزتهم (12,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- 4 قطع سلاح أبيض- سيارة ملاكى- دراجة نارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,200 مليون جنيه تقريبا.