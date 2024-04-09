رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ضبط 11 متهما وكمية كبيرة من المخدرات والأسلحة في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
12:57 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
متهمون - أرشيفية

متهمون - أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية مكثفة، لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 11 متهما، لـ5 منهم معلومات جنائية، بدوائر مراكز شرطة «التل الكبير، فايد، أبوصوير»، وبحوزتهم (12,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- 4 قطع سلاح أبيض- سيارة ملاكى- دراجة نارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,200 مليون جنيه تقريبا.

 

اقرأ المزيد:

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر

«الداخلية»: مد فعاليات المرحلة الـ25 من مبادرة «كلنا واحد» شهر إضافي

وزير الداخلية يعقد اجتماعا لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية

جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد اجتماعا للجنة تحكيم الجوائز الداخلية

الداخلية تنظم ورش عمل حول مخططات إسقاط الدول للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وشباب الجامعات

«الداخلية» تستجيب لشكوى من وجود حفرة على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي
بقلم محمد بركات