«الداخلية» تستجيب لشكوى من وجود حفرة على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على فيس بوك، بشأن تعليق تضمن الإشارة إلى وجود حفر بالطبقة الأسفلتية بطريق (مصر - الإسكندرية) الصحراوي، وتسببها في إحداث تلفيات بإطارات السيارات المُترددة على الطريق.

وبالفحص تبين أنّ الموقع محل الفحص يقع بطريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوي) في الاتجاه القادم من ميدان الرماية تجاه محور 26 يوليو، وجرى التنسيق مع الجهات المختصة لوضع طبقة أسمنتية بمنطقة الحفر المُشار إليها.