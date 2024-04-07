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«الداخلية» تستجيب لشكوى من وجود حفرة على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي

كتب:

محمد بركات
12:57 م | الأحد 07 أبريل 2024
وزارة الداخلية _ صورة أرشيفية

وزارة الداخلية _ صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على فيس بوك، بشأن تعليق تضمن الإشارة إلى وجود حفر بالطبقة الأسفلتية بطريق (مصر - الإسكندرية) الصحراوي، وتسببها في إحداث تلفيات بإطارات السيارات المُترددة على الطريق.

وبالفحص تبين أنّ الموقع محل الفحص يقع بطريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوي) في الاتجاه القادم من ميدان الرماية تجاه محور 26 يوليو، وجرى التنسيق مع الجهات المختصة لوضع طبقة أسمنتية بمنطقة الحفر المُشار إليها.

 

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