«النقل»: مشروع محطة الحاويات بميناء الدخيلة يوفر 2000 فرصة عمل

تُنفذ وزارة النقل، مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة في الإسكندرية، في إطار خطتها لتطوير المواني البحرية وجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحة أنّ المشروع يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

إنشاء رصيف بطول 1200 متر

يتم إنشاء رصيف بطول 1200 متر ضمن المشروع، وفق تقرير لوزارة النقل، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 متر، وعمق 18 متر، ومساحة تبلغ 840 ألف متر مربع تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا.

ستسمح المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، وسيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن ميناء الإسكندرية الكبير يتضمن أكثر من مشروع منه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي استقبلت أكبر السفن من كبرى الخطوط العالمية، عقب تشغيلها مباشرة، وتضم عدد كبير من العمالة المصرية.

ميناء الإسكندرية الكبير

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات لـ «الوطن»، أن مشروع تطوير ميناء الإسكندرية الكبير يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحة أن تطوير المواني يوفر آلاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وقالت الدكتورة داليا يونس، إن هذه المشروعات تدر العملة الصعبة وبالتالي يكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن أعمال التطوير تتم لاستقبال كبرى السفن وتداول حجم أكبر من البضائع.