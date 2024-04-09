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دراما المتحدة

الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني يتبادلان التهنئة بعيد الفطر

كتب:

محمد أبو عمرة
06:09 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تبادل خلاله الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس عن خالص أمنياته لشعب السودان الشقيق بالخير والأمان والسلام.

وأعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعيا الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.