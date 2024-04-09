الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني يتبادلان التهنئة بعيد الفطر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تبادل خلاله الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس عن خالص أمنياته لشعب السودان الشقيق بالخير والأمان والسلام.

وأعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعيا الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.