إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام حركة الملاحة بعد تحسن الطقس

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

ويتابع مديرو المواني مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

ميناء نويبع البحري

يُذكر أن الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أعلنت صباح اليوم، عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20-25 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

حركة الملاحة البحرية

وسبق وتقرر إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.