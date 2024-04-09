بعد اعتداء أحد أفردها على شرطة الاحتلال.. معلومات عن جماعة أخوة السلاح العبرية

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن شرطة الاحتلال ضبطت اليوم النقيب روي غوردون (45 عامًا) من تل أبيب، بشبهة إلقاء شعلتين مشتعلتين على عناصر الشرطة قبل أسبوع، خلال تظاهرة خارج مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس، كما نشرت مقاطع فيديو تظهر الشعلة المشتعلة وهي تُلقى على أحد أفراد الشرطة، وتضرب الحصان، ثم تنطفئ.

الشرطة: المعتقل ينتمي لجماعة أخوة السلاح

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن النقيب ينتمي لجماعة «أخوة السلاح» الاحتجاجية، وكان مسلحا بسلاح ناري وعرقل ضابط الشرطة أثناء أداء واجباتهم.

وكشف موقع «والا» العبري عن تاريخ أخوة السلاح ومهامها في المجتمع الإسرائيلي والتي تأتي كالتالي:

من هم جماعة أخوة السلاح الإسرائيلية؟

1- ظهرت عبارة «أخوة السلاح» لأول مرة باللغة العبرية في كتاب «الوادي» ليوسف حاييم برينر، الصادر عام 1898، وهي ترجمة للعبارة الفرنسية «freres d'armes» والعبارة الإنجليزية «أخوة في السلاح».

2- في إسرائيل، يُعرف هذا التعبير منذ عقود بأنه يعكس الأخوة والوحدة بين جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، خاصة في المعارك.

3- نظمت الجماعة في 2023 كجماعة احتجاجية وتطوعية إسرائيلية.

4- أسسها جنود الاحتياط كجزء من الحركة الاحتجاجية ضد الإصلاح القانوني الذي أُعلن عنه في يناير 2023.

5- أشعلت أحداث 7 أكتوبر فتيل الحركة التي احتجت على قرارت الحكومة، ونظمت المظاهرات وساعدت المنظمة المدنيين وجنود الاحتلال في ذلك النقل وشراء وتوزيع المعدات المفقودة، مثل السترات الخزفية.

6- عرفت الجماعة نفسها بأنها حركة وطنية لأولئك الذين يخدمون أو خدموا في الجيش ومستعدون في أي لحظة للتعبئة والتضحية من أجل إسرائيل، بما في ذلك الحياة نفسها.

7- تؤمن الجماعة بأن هناك تهديدًا وجوديًا لإسرائيل وأنهم في حالة حرب دائمة وانهم مستعدون للتعبئة واتخاذ الإجراءات والقتال في اي وقت.