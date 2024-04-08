ما هي دلالات انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من خان يونس؟.. خبير سياسي يوضح

بعد يوم واحد فقط من العملية النوعية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي استطاعت فيها قتل 6 جنود إسرائيليين في حي الأمل وقتل 9 آخرين في الزنة عن طريق كمين مركب بدأ باستهداف الدبابات الإسرائيلية ثم الإجهاز على جنود القوة ليليها نصب كمين آخر لقوة النجدة عن طريق تفجير حقل ألغام بهم، أعلن جيش الاحتلال على نحو غير متوقع من انسحاب الفرقة 98 آخر الفرق الإسرائيلية المتواجدة في قطاع غزة.

ما هي دلالة انسحاب جيش الاحتلال من خان يونس؟

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، والقيادي في حركة فتح أن العمليات التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في خان يونس جاءت مربكة لجيش الاحتلال، وخاصة عملية الزنة التي كانت مركبة وقتل فيها 9 جنود للاحتلال.

وفي خلال حديثه مع «الوطن» وصف الرقب، أن ما ذاقه الاحتلال في خان يونس يثبت أن الفصائل نجحت في تسيير المعركة في المدينة على الرغم من شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية موسعة فيها على مدار ثلاثة أشهر ونصف شارك فيها فرقة كاملة، مكونة من سبعة ألوية، وتلك القوات التي عملت في خان يونس من أفضل القوات العسكرية في غزة.

وأردف «الرقب» مستكملا حديثه عن عملية الزنة قائلا إنه على الرغم من تدمير الاحتلال منطقة الزنة بشكل كامل إلا أن نتيجة ذلك جاءت عكسية، حيث يسر أنقاض المنازل في المنطقة تحركات المقاتلين الفلسطينيين، وأنه على الرغم من طول أمد الحرب وفي ظل الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الفلسطيني إلا أن الاحتلال تألم خلال تلك الشهور، وما زالت الفصائل قادرة على التنسيق بينها والتخطيط للمعركة حتى الآن.

هل يكون الانسحاب من خان يونس وقطاع غزة تمهيدا لهجوم على رفح؟

وأوضح «الرقب» أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من خان يونس وقطاع غزة لن يكون لحظي وسيحتاج بعض الوقت، وقال إنه من الممكن أن يكون الانسحاب من خان يونس هو لإعادة التموضع، وترتيب الأوراق للعودة مرة أخرى كما شهدنا في مناطق شمال غزة، كما ستسمح عمليات الانسحاب لخروج السكان من رفح والعودة إلى منازلها المهدمة، تمهيداً للهجوم على المدينة.

بعد انسحاب الفرقة 98 من خان يونس وهي الفرقة الأخيرة المتواجدة في قطاع غزة أصبح متواجدا فقط في القطاع فرقة ناحال، قال «الرقب» إن دور اللواء يتمحور فقط في فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه والسيطرة على طريق صلاح الدين.

واختتم «الرقب» أن ادعاء الاحتلال سحب كل قواته المقاتلة من قطاع غزة وتبقي فقط لواء واحد وهو ناحال الذي تعداد قواته من 3000 إلى 5000 مقاتل الغير كاف لمواجهة الفصائل وحده في قطاع غزة أنه أمر مضلل وأنها ويعتبرها البعض مناورة من الاحتلال لإنجاح المفاوضات.