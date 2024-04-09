دولة إسلامية تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

أفاد مرصد الفلك الدولي، بأن سلطنة بروناي، أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وبناء على ذلك فإن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون بعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك في بروناي.

الخميس أول أيام عيد الفطر في برناوي

وسلطنة بروناي أول دولة إسلامية تعلن العيد يوم الخميس المقبل، إذ أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية غدا الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.

دول آسيوية عيدها الأربعاء

وفيما أعلنت سلطنة برناوي أن غدا متمم شهر رمضان، وبعد غد أول أيام عيد الفطر، أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين، أن غدا الأربعاء عيد الفطر المبارك.