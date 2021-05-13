«أول يوم العيد» استقرار سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، مخالفا توقعات ارتفاعه تزامنا مع إقبال الناس على شراء الشبكة والذهب في أيام العيد مع كثرة حفلات الزفاف والخطوبة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها سعر الذهب اليوم الخميس 13-5-2021 في مصر، عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 21، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي في الأسواق اليوم الخميس، بين 899 و902 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية في نهاية تعاملات اليوم الخميس ما بين 787 و789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بين 675 و676 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الخميس، بين 6296 و6312 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

ويتراوح سعر كيلو الذهب بين 899429 و901714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة اليوم الخميس بين 27972 و28043 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في أسواق المال

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال بنهاية تعاملات اليوم اليوم الخميس عند 919.79 جنيه و58.74 دولار، ووصل عيار 21 عند 804.83 جنيه و51.40 دولار، وعيار 18 بلغ نحو 689.85 جنيه و44.06 دولار.

نصائح للاستثمار في الذهب في ظل انخفاض أسعاره

وقدّم محمد هدية صاحب سلسلة محلات للمشغولات الذهبية بمحلات الصاغة نصائح للاستثمار في الذهب عند إقبالهم على الشراء، مفضلا شراء الجنيه الذهب من عيار 21، ويجب أن تكون السبائك من عيار 24، مع الحرص على شرائه من مكان مضمون تم التعامل معه من قبل أحد الأقارب أو الأصدقاء.