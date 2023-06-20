مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية خلال أيام العيد.. تبدأ من الخميس

أيام قليلة وتبدأ إجازة عيد الأضحي المبارك، وسط إقبال كبير من المصريين على حجز تذاكر القطارات لقضاء الإجازة مع ذويهم في محافظات الوجهين القبلي والبحري، أو الراغبين في الانتقال إلى القاهرة لقضاء العيد.

وحرصت هيئة سكك حديد مصر، على توفير نحو 20 قطارا إضافيا خلال الأيام المقبلة حتى نهاية إجازة العيد، وبدأت الهيئة في حجز تذاكر القطارات الإضافية لجميع محافظات مصر، لتلبية احتياجات الراغبين في السفر.

قطارات التالجو المكيفة (القاهرة- الأقصر)

المواعيد من 22 يونيو وحتى 7 يوليو

- قطار 2040 يقوم الساعة 8:40 مساءً من القاهرة ويصل الأقصر 5:10 صباحا.

- قطار 2041 يقوم الساعة 8:30 صباحا من الأقصر ويصل القاهرة 5:25 مساء.

قطارات VIP (القاهرة أسوان) والعكس

المواعيد من 22 يونيو وحتى 7يوليو

- قطار 1940 من القاهرة ساعة القيام 9:50 مساءً، ويصل أسوان 10:30 صباحا.

- قطار 1941 من أسوان الساعة 10:30 مساءً، ويصل القاهرة 11:15 صباحا.

- قطار 1946 من القاهرة الساعة 5:00 مساءً، ويصل أسوان الساعة 5:15 صباحا.

- قطار1947 من أسوان الساعة 12:50 صباحا، ويصل القاهرة 3:00 مساءً.

قطارات الدرجة الثالثة مكيفة (القاهرة- أسوان) والعكس

المواعيد من 22 يونيو وحتى 7 يوليو

- قطار 1942 يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءً، يصل أسوان الساعة 11:50 صباحا.

- قطار 1943، يقوم من أسوان الساعة 3:00 مساء، ويصل القاهرة 3:40 صباحا.

قطارات ثالثة مكيفة (الإسكندرية- أسوان) والعكس

- قطار 1944 من الإسكندرية الساعة 5:10 مساءً، ويصل أسوان 9:05 صباحاً.

- قطار 1945، ينطلق من أسوان الساعة 9:50 مساءً ويصل الإسكندرية 1:15 مساءً.

قطارات تهوية ديناميكية (القاهرة - أسوان والعكس) من 23-6 حتى 8-7-2023

- قطار 2202 من القاهرة الساعة 12:45 صباحا، ويصل أسوان 1:45 مساءً.

- قطار 2203 من أسوان الساعة 7:35 مساءً، ويصل القاهرة 7:55 صباحا.

- قطار 2204 من القاهرة الساعة 10:20صباحاً ويصل أسوان 11:05 مساءً.

- قطار 2205 من اسوان الساعة 10:15صباحاً ويصل القاهرة 10:40 مساءً.

قطارات الاتحاد النوعي (القاهرة- أسوان) والعكس

- قطار 2242 يقوم يوم 26 / 6 فقط من القاهرة، الساعة 6:10 مساءً ويصل أسوان 7:25 صباحا.

- قطار 2246 تحيا مصر، يوم 26 / 6 فقط، من القاهرة الساعة 6:30 مساءً، ويصل أسوان7.40صباحا.

- قطار 2248 تحيا مصر، يعمل 26/ 6 فقط، من القاهرة الساعة 3:00 مساءً، ويصل أسوان 4:25 صباحا.

قطارات الاتحاد النوعي (الإسكندرية- أسوان) والعكس

- قطار 2244 يعمل فقط يوم 26 / 6 فقط، من الإسكندرية الساعة 5:40 مساءً، ويصل أسوان 10:20صباحا.

- قطار 2250 تحيا مصر، يعمل يوم 26 / 6 فقط، من الإسكندرية الساعة 7:50 مساءً ويصل أسوان 1:00 مساءً.

- قطار 2252 تحيا مصر، يعمل فقط يوم 26 / 6 فقط، من الإسكندرية الساعة 12.20 مساءً، ويصل أسوان 05:00 صباحا.