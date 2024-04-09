تعرف على تكبيرات العيد وصيغتها المشهورة عند المصريين

مع نسائم أول ليالي عيد الفطر المبارك في عام 2024، وترديد تكبيرات العيد مع إقامة شعائر صلاة المغرب لتملأ الأجواء بروائح من البركات استشعرنا معها قدسية العيد وأجوائه، فيما أنَّ تكبيرات العيد سُنَّة عند جمهور الفقهاء، ويُستحب التكبير في العيد بأية صيغة من صيغ التكبير، والأمر جاء في القرآن الكريم وفقاً للآية الكريمة: «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ».

تكبيرات العيد ورأي دار الإفتاء

ووفقاً لدار الإفتاء المصرية، التي أكدت على أن المطلَق يؤخذ على إطلاقه إذا لم يَرِد ما يقيده في الشرع، فبالتالي لا يوجد صيغة محددة لتكبيرات العيد، والأهم هو أن توافق الصيغة الشريعة ولا تتعارض معها، كما أنه لا يجوز أن نقيَّد ما أطلقه الله، ونضيَّق على الناس ما وسَّعه الله.

صيغة تكبيرات العيد عند المصريين

والصيغة المشهورة عند المصريين لـ تكبيرات العيد، والتي اعتادوا عليها منذ قديم الزمن: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً.. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً».

ووفقاً للإمام الشافعي، الذي قال عن الصيغة التي يرددها المصريون بشأن تكبيرات العيد: «وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيراً فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».