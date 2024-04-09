تردد قناة تكبيرات العيد عبر القمر الصناعي نايل سات.. «فرحة وبهجة»

قبل ساعات من بدء عيد الفطر المبارك، يشرع المسلمون في التكبيرات التي تشعرهم بالفرحة والبهجة والتي تبدأ مع أذان العشاء اليوم، ويستمر المسلمون في ترديدها حتى تأدية صلاة عيد الفطر، لهذا تنقل العديد من القنوات الفضائية بث مباشر لسماع تكبيرات العيد، وإليكم تردد قناة تكبيرات العيد.

وهناك العديد من القنوات التي تبث التكبيرات التي يحرص على إذاعتها وسماعها وترديدها المسلمون، وفيما يلي نعرض تردد قناة تكبيرات العيد.

تردد قناة تكبيرات العيد

ومن ضمن قنوات تكبيرات العيد قناة الحج

تردد قناة الحج

القمر الصناعي: النايل سات .

التردد القناة :10922.

الجودة:HD.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:8/7.

تردد قناة السعودية للقرآن

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الجودة: HD.

معدل الترميز :27500.

تردد قناة كنوز الناقلة لتكبيرات العيد

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 10728.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عيد الفطر

وأعلنت دار الإفتاء المصرية في بث مباشر لها أمس، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدا الأربعاء الموافق 10 أبريل يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك.