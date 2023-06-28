مصطفى قمر يردد تكبيرات العيد: «يلا ناخد الثواب» (فيديو)

احتفل الفنان مصطفى قمر بوقفة عيد الأضحى، حيث شارك الجمهور مقطع فيديو يُكبر فيه تكبيرات العيد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقعه تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

عيد أضحى سعيد.. كبّروا

ونشر قمر الفيديو عبر حسابه بـ«إنستجرام»، وقال معلقا قائلًا: «عيد أضحى سعيد كبّروا، معايا ياللا ناخد ثواب وقفة عرفة».

وأضاف: «يلا ناخد الثواب وإحنا بنفطر ربنا يتقبل منّا ومنكم.. كل سنة وأنتم طيبين وبخير.. وصحة وسعادة وصلوا على سيدنا النبي عيه الصلاة والسلام».

مصطفى قمر يعلن تعافيه من إصابته في عينه

أعلن الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعافيه من إصابته في عينه والتي وقعت أثناء تصويره أحد مشاهد فيلم أولاد حريم كريم.

ونشر قمر صورة له وعلق بطريقة كوميدية قائلا: أنا خفيت يا جماعة الحمد لله بس مش عارف ليه لسه حاسس بزغللة خفيفة.. منك لله يا خالد يا سرحان.