استمرار عمل معبر رفح طوال أيام العيد لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

يستمر عمل معبر رفح البري طوال أيام عيد الفطر المبارك، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، في إطار الجهود المصرية الحثيثة لإنفاذ دخول المساعدات الإنسانية للقطاع منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن تعمل المنافذ من أجل إدخال المساعدات واستقبال العالقين والمصابين في أول أياد عيد الفطر المبارك، وستعمل المنافذ والسلطات المصرية، بأقصى طاقتها لإدخال المساعدات لقطاع غزة.