دعاء فجر أول أيام عيد الفطر المبارك 2024.. اللهم زين أيامنا بالتوبة

مع دخول الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك، يكثر المسلمون من ترديد الأدعية في هذه الساعات المباركة، بما فيها دعاء فجر أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذه المناسبة وبماذا يدعي، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء فجر أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

لا توجد صيغة ثابتة أو واحدة يمكن ترديدها في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، لذلك يمكن للعبد قول دعاء فجر أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 بأي صيغة تناسبه.

دعاء فجر أول أيام عيد الفطر 2024.. مستجاب

ويردد البعض في دعاء فجر أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 الصيغ التالية:

- اللهمّ اعف عما تأخّر من ذنوبنا وما تقدّم، فلا عفوّ وغافر لها إلّا أنت، ربنا اكتبنا مع من قُدّر لهم دخول جنّات النّعيم، وأن نحشر يا الله مع الشّهداء والصّدّيقين، آمين.

- «ربي اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً، ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً».

- اللهمّ إنّك شرّعت العيد فرحةً وسروراً، فتمّم ياربّ فرحة وسرور علينا جميعاً بملكٍ ينادي من السّماء قائلاً: أبشر بخير يومٍ قد مرّ عليك فإنّ الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤالك.

ويقول البعض في دعاء فجر أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 التالي:

- اللهمّ زيّن أيّامنا بالتّوبة والغفران وأكثر حسناتنا بالميزان وأجزنا جنّةً ذات أفنان، وثبّتنا بالتّقوى والإيمان يا كريم يا منّان ويا واسع الغفران.

- اللهمّ أنت الودود والحنّان والمنّان، اجعل عيدنا تملؤه الفرحة والسّرور، واقبل دعائنا فيه يا ربّ العالمين، اللهمّ لا تجعلنا ممّن قست قلوبهم، وعميت أبصارهم وبصائرهم.

- «اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا».

- «اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

- «اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».