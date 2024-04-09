أسرار تجهيز الفسيخ في صباح عيد الفطر 2024.. «استمتع بألذ طعم»

يعد الفسيخ من الأكلات الشعبية المميزة في مصر، ويُقبل كثيرون على تناولها في عديد من الأوقات، لا سيما في صباح عيد الفطر المبارك، ويجتمع أفراد الأسرة حولها للاستمتاع بالطعم الرائع مع أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الضرر الذي يحدث في بعض الحالات؛ ولأن البعض لا يجيدون تجهيز هذه الأكلة المميزة، نستعرض في السطور التالية أسرار تجهيز الفسيخ ليكون بطعم لذيذ وشهي.

أسرار تمليح الفسيخ

قبل توضيح أسرار تجهيز الفسيخ، يمكن الإشارة أولًا إلى أسرار التمليح، والتي تتم من خلال اتباع النصائح التالية، حسب توضيح الشيف أميرة شنب، ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra:

1- اختيار السمك المناسب:

يفضل استخدام سمك البوري الطازج ذو الحجم المتوسط.

2- التنظيف:

غسل السمك جيدًا لإزالة أي أوساخ أو شوائب.

3- التقطيع:

تقطيع السمك إلى شرائح متساوية الحجم.

4- التتبيل:

نقع السمك في خليط من الملح والماء لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام، مع مراعاة تغيير الماء بشكل دوري.

5- التجفيف:

تعريض السمك للشمس لفترة كافية للتخلص من الرطوبة الزائدة.

أسرار تجهيز الفسيخ للأكل

وبعد الانتهاء من التمليح الجيد للفسيخ، يمكن اتباع الخطوات التالية لتجهيز الفسيخ ليكون بطعم رائع ومذاق شهي:

نقع الفسيخ في الماء البارد لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات لإزالة الملح الزائد. إزالة جلد الفسيخ وشوكه بعناية. تقطيع الفسيخ إلى قطع صغيرة. تقديم الفسيخ مع الليمون والبصل الأخضر والفلفل الأخضر والكمون.

نصائح عن تجهيز وتناول الفسيخ

ولضمان الحصول على فسيخ جيد وآمن، يجب الانتباه للنصائح التالية عند الإقبال على تجهيز وتناول الفسيخ في صباح عيد الفطر المبارك: