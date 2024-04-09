12 دولة عربية وإسلامية أعلنت ثبوت رؤية هلال شوال وبدء عيد الفطر الأربعاء

أعلنت العديد من دول العالم، اليوم الثلاثاء، متممًا لشهر رمضان المبارك وأن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر، وفقا لما أعلنه مرصد الفلك الدولي اليوم تباعا بعد إعلان العديد من الدول العربية والإسلامية ثبوت رؤيا هلال شهر شوال.

الأربعاء أول أيام العيد في ليبيا

وأفاد مرصد الفلك الدولي أن دولة ليبيا أعلنت ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء وأن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر فيها.

ثبوت رؤيا الهلال في باكستان

كما أعلن المرصد ثبوت رؤية الهلال في باكستان مساء اليوم الثلاثاء وأن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر فيها.

أعضاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة يثبتون رؤيا الهلال

وأعلن مرصد الفلك عبر تغريدة على توتير أنه تمت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء من قبل أعضاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي في كل من: إندونيسيا، إيران، عُمان، الإمارات، السعودية، العراق، الأردن، فلسطين، مصر، السودان.