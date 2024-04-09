رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

12 دولة عربية وإسلامية أعلنت ثبوت رؤية هلال شوال وبدء عيد الفطر الأربعاء

كتب:

ماريان سعيد
10:12 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
دول عربية وإسلامية تعلن ثبوت رؤية هلال شوال

دول عربية وإسلامية تعلن ثبوت رؤية هلال شوال

أعلنت العديد من دول العالم، اليوم الثلاثاء، متممًا لشهر رمضان المبارك وأن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر، وفقا لما أعلنه مرصد الفلك الدولي اليوم تباعا بعد إعلان العديد من الدول العربية والإسلامية ثبوت رؤيا هلال شهر شوال.

الأربعاء أول أيام العيد في ليبيا

وأفاد مرصد الفلك الدولي أن دولة ليبيا أعلنت ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء وأن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر فيها. 

ثبوت رؤيا الهلال في باكستان

كما أعلن المرصد ثبوت رؤية الهلال في باكستان مساء اليوم الثلاثاء وأن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر فيها. 

أعضاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة يثبتون رؤيا الهلال

وأعلن مرصد الفلك عبر تغريدة على توتير أنه تمت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء من قبل أعضاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي في كل من: إندونيسيا، إيران، عُمان، الإمارات، السعودية، العراق، الأردن، فلسطين، مصر، السودان.

 

اقرأ المزيد:

تجهيز 157 مركز شباب بالغربية لأداء صلاة عيد الفطر غدا

أول أيام عيد الفطر 2024 في الإمارات وأماكن صلاة العيد

تكبيرات عيد الفطر مباشر من الحرم.. ومن إمام وخطيب الصلاة؟

غرفة عمليات لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بالمتاحف خلال عيد الفطر
بقلم ماريان سعيد