تحرك عاجل من رئيس «كاف» بسبب مباراة الأهلي ومازيمبي

شهدت الساعات الماضية تحرك عاجل من جانب باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام بكاف من أجل اختيار حكم من أفضل الحكام في مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائية دوري أبطال أفريقيا حتى لا يحدث أزمة في المباراة المرتقبة.

وكشفت مصادر داخل كاف لـ«الوطن سبورت» بأن باتريس موتسيبي لديه اهتمام كبير بهذه المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي ونظيره مازيمبي ويرفض فيها الأخطاء الواضحة والكارثية والتي حدثت خلال المباريات الماضية في الأدوار الاقصائية لدوري أبطال أفريقيا.

وشدد بأن موتسيبي طالب بتواجد أفضل الحكام في هذه المباراة حتى لا يحدث أزمة من جانب الناديين خاصة وأنه على علاقة جيدة مع مسؤولي الناديين فيما يرفض أن تحدث أزمة من أي نادي.

ويخوض الأهلي مباراته أمام مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 19 من أبريل الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.