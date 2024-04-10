تحرك عاجل من رئيس «كاف» بسبب مباراة الأهلي ومازيمبي
كتب:
حسن مظهر
03:32 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024
موتسيبي
شهدت الساعات الماضية تحرك عاجل من جانب باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام بكاف من أجل اختيار حكم من أفضل الحكام في مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائية دوري أبطال أفريقيا حتى لا يحدث أزمة في المباراة المرتقبة.
وكشفت مصادر داخل كاف لـ«الوطن سبورت» بأن باتريس موتسيبي لديه اهتمام كبير بهذه المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي ونظيره مازيمبي ويرفض فيها الأخطاء الواضحة والكارثية والتي حدثت خلال المباريات الماضية في الأدوار الاقصائية لدوري أبطال أفريقيا.
وشدد بأن موتسيبي طالب بتواجد أفضل الحكام في هذه المباراة حتى لا يحدث أزمة من جانب الناديين خاصة وأنه على علاقة جيدة مع مسؤولي الناديين فيما يرفض أن تحدث أزمة من أي نادي.
ويخوض الأهلي مباراته أمام مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 19 من أبريل الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.