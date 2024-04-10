عاجل.. «كاف» يصدم الأهلي ويوافق على طلب مازيمبي رسميًا

تحدد بشكل رسمي توقيت مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام يوم ١٩ من أبريل الجاري، في مباراة مرتقبة بين الفريقين.

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي على طلب مازيمبي الكونغولي، بخوض مباراة النادي الأهلي عصرا، وبالتحديد في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة.

وكان مازيمبي طلب بشكل رسمي خوض مباراة النادي الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصرا، كمحاولة لاستغلال هذا التوقيت والطقس الحار بالكونغو في صالحه.

ودائما ما يكون هناك قلق لدى جماهير النادي الأهلي من خوض فريقه مبارياته عصرا بسبب مباريات صن داونز الجنوب أفريقي، إلا أن الأحمر خاض مباريات أفريقيا في جميع التوقيتات الممكنة حتى الآن.

وكان النادي الأهلي نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، ذهابا وإيابا، فيما نجح مازيمبي في التأهل بعد تخطي عقبة بيترو أتلتيكو الأنجولي.