مصدر بالاتحاد الكاميروني: موتسيبي أبلغنا بإقامة أمم أفريقيا في موعدها

زار الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، صباح اليوم، الكاميرون من أجل الاطلاع على آخر استعدادات البلاد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، وذلك بعد المطالبات التي ظهرت بتأجيل أو إلغاء البطولة.

موتسيبي يزور الكاميرون

وقال مصدر في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في تصريحات لـ«الوطن سبورت» تعليقًا على زيارة موتسيبي للكاميرون ونتائجها: «بعد المأزق الذي تسببت فيه الصحافة الأفريقية بشكل أساسي بشأن تأجيل ملحوظ لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تواجد رئيس الكاف باتريس موتسيبي في الكاميرون لزيارة آخر الاستعدادات».

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.