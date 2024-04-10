بعد ارتفاع منسوب مياهه.. 5 معلومات عن نهر الأورال في روسيا

شهدت روسيا، خلال الأيام القليلة الماضية، أسوأ فيضانات جراء ذوبان سريع للثلوج في جبال أورال الروسية، وفق شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، وأجبرت الفيضانات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم مع ارتفاع منسوب المياه في بعض أكبر الأنهار في أوروبا إلى حد الفيضان.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية، حالة الطوارئ في منطقة أورينبرج قرب كازاخستان بعد ارتفاع مياه «نهر أورال»، ثالث أطول نهر في أوروبا، عدة أمتار وفاض عبر سد في مدينة «أورسك».

طول نهر الأورال 2000 كيلومتر

ووفق إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية، فإنّ مدينة أورينبورج الروسية، يقطنها 550 ألف نسمة. وأعلنت السلطات الروسية، صباح اليوم، ارتفاع منسوب المياه في «نهر الأورال» بمقاطعة «أورينبورج» جنوب غرب روسيا، في اتجاه الشرق بمنطقة «جنوب الأورال» القريبة من الحدود مع كازاخستان بمقدار 50 سنتيمترا، موضحة على لسان النائب الأول لعمدة المدينة أليكسي كودينوف، أن المياه غمرت أكثر من 300 مبنى سكني، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ونرصد أهم المعلومات عن نهر الأورال:

- يبلغ طول نهر الأورال نحو 2428 كيلومترًا.

نهر الأورال ثالث أطول نهر في أوروبا

- يتدفق نهر الأورال من جبال الأورال إلى بحر قزوين.

- نهر الأورال ثالث أطول نهر في أوروبا.

- نهر الأورال يفصل بين قارتي آسيا وأوروبا، وفق لما ذكرته وكالة «عمون» الأردنية.

- يمتد نهر الأورال عبر روسيا وكازاخستان.