صفاء أبو السعود تقدم «أهلا بالعيد» على المسرح لأول مرة.. والرئيس السيسي يشكرها

غنّت الفنانة صفاء أبو السعود أغنية «أهلاً بالعيد»، لأول مرة على خشبة المسرح في مسيرتها الفنية، خلال حفل إفطار أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية في العاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي ختام الأغنية على المسرح، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه الشكر للفنانة صفاء أبو السعود على مشاركتها حفل إفطار أسر الشهداء، وإدخال البهجة والسرور على قلبهم.

وأعربت الفنانة صفاء أبو السعود، خلال مشاركتها في فعاليات الحفل، عن سعادتها بقضاء أول يوم العيد في احتفالية أسر الشهداء بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، موضحة أنها لأول مرة تؤدي أغنية أهلاً بالعيد على خشبة المسرح، حرصًا منها على إدخال البهجة لصدور أسر شهداء القوات المسلحة.

وعقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث الفنانة صفاء أبو السعود، موجهًا الشكر لها على تقديمها الأغنية لأول مرة على خشبة المسرح، معربًا عن سعادته لحالة البهجة التي ارتسمت على أوجه أسر الشهداء خلال عرض تلك الأغنية.

كما قدم الفنان أحمد سعد عددًا من العروض الفنية والأغاني، وغنى أمام الرئيس أغنية «ايه اليوم الحلو ده»، في عرض أدخل البهجة والسعادة على نفوس الأطفال.