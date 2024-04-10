دعاء استقبال عيد الفطر 2024 مكتوب.. اللهم أعطني خير هذا العيد

يستقبل المسلمون عيد الفطر المبارك بالإكثار من العبادات والطاعات، خاصة وأن لهذا العيد فضل كبير والأعمال الصالحة فيه عليها ثواب عظيم، لذلك يبحث البعض عن دعاء استقبال عيد الفطر 2024 مكتوب.

ولا توجد صيغة ثابتة أو واحدة يمكن قولها دعاء استقبال عيد الفطر 2024، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء.

دعاء استقبال عيد الفطر 2024 مكتوب

وهناك أكثر من صيغة يمكن قولها دعاء استقبال عيد الفطر 2024 مكتوب كالتالي:

«اللهم أعطني خير هذا العيد وخير ما فيه، واصرف عني شره وشرّ ما فيه».

«ربي تقبل منّا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين»

«واكتب لنا خير ما قضيت وتولنا فيمن توليت، وامنن علينا بالغفران وقبول الأعمال».

«اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة».

«يا حيّ يا قيوم صمنا شهرك الذي فضلت واستخلصت لنفسك وجعلته أجرًا للمؤمنين وغفرانا للمذنبين».

تعرف على دعاء استقبال عيد الفطر 2024 مكتوب

ويردد البعض في دعاء استقبال عيد الفطر 2024 مكتوب التالي:

«اللهم وقد أفطرنا بفطرك السعيد، فاكتبنا يا رب من عبادك الصالحين، وأدم علينا نعمك وعافيتك».

«ربي أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه».

«اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وامنع عنّا البطش والنقمة».

يارب في عيد الفطر المبارك نسألك بجودك وكرمك، أن تتقبل منّا الصيام والقيام يا ربّ العالمين.

اللهم بارك لنا في العيد السعيد، فإنك على كل شئ قدير يارب العالمين فاستجب لنا يارب.

يارب يا معطي من تشاء ومانع من تشاء فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة.

اللهم امدد لنا من لدنكَ رزقًا حلالًا بمعرفتكَ وطاعتك.

يارب في عيد الفطر المبارك لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجرًا للمؤمنين وغفرانًا للمذنبين.

اللهم في العيد المبارك قد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه، يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة.