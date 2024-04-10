الأزهر يوضح حكم وقوف النساء بجوار الرجال في صلاة العيد (فيديو)

حسم الأزهر الشريف مسألة الجدل حول صلاة النساء بجانب الرجال في صفوف واحدة في صلاة العيد، ذلك المشهد الذي يتكرر كثيرا في ساحات صلاة العيد في مختلف الأماكن بسبب الزحام، وهو ما تحدث عنه الأزهر الشريف، وأوضح حكم الصلاة بذ هذه المسألة

صلاة النساء بجانب الرجال

قال الدكتور معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا ينبغي أن تقف النساء بجوار الرجال في صفوف واحدة خلال صلاة العيد من غير حائل، كما يحدث في كثير من الأحيان.

حكم صلاة النساء بجانب الرجال

وأضاف «شلبي» في مقطع فيديو نشره الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» للحديث حول المسائل الفقهية بالنسبة لصلاة العيد، قائلا إن بعض الفقهاء قالوا إن صلاة العيد بهذا الشكل الذي تكون فيه النساء بجانب الرجال في صفوف واحدة هي صلاة باطلة.

صلاة عيد الفطر

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الصحيح في صلاة العيد أن يكون الرجال واقفين خلف الإمام، ثم تصلي النساء من خلفهم.