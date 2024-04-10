تضامنا مع فلسطين.. أسر غزاوية تشارك في حفل أسر الشهداء بتشريف الرئيس السيسي

شهد حفل إفطار أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية في العاصمة الإدارية الجديدة، المنعقد بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة، مشاركة رمزية لعدد من الأسر الغزاوية في فعاليات الحفل.

ورفع عدد من أبناء أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية أعلام دولة فلسطين، وسط تأكيد من الحضور على أنّ فرحة العيد هذا العام جاءت منقوصة بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي المحتلة في ظل عدوان إسرائيلي مستمر لنحو 6 أشهر على قطاع غزة.