محافظ الإسكندرية يهنئ المواطنين بعيد الفطر على الكورنيش (صور)

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، جولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، وذلك وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيد سعيد على الجميع.

وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددًا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد.

محافظ الإسكندرية يهنئ أهالي المدينة الساحلية

وتبادل المحافظ التهنئة مع أهالي المحافظة، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

محافظ الإسكندرية: جميع المسؤولين متواجدين بالشارع

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع المسؤولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.