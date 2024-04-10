«معلومات الوزراء»: 208.9 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2023

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، حيث بلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين 70 مليار جنيه في 30-6-2023 مقابل 56.2 مليار جنيه في 30-6-2022 بمعدل نمو 24.7%، وفق ما أوضحه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.,

وأضاف أنّ التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين بلغت 33.6 مليار جنيه في 30-6-2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30-6-2022 بنسبة زيادة بلغت 23.0%.

ارتفاع صافي أصول شركات التأمين إلى 242.2 مليار جنيه في يونيو 2030

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، ارتفاع صافي أصول شركات التأمين إلى 242.2 مليار جنيه في 30-6-2023 مقابل 178.9 مليار جنيه في 30-6-2022 بنسبة زيادة بلغت 35.4%.

ولفت معلومات الوزراء، إلى أنّه كما ارتفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى 208.9 مليار جنيه في 30-6-2023 مقابل 153.4 مليار جنيه في 30-6-2022 بنسبة زيادة بلغت 36.2%، وفق ما أوضحته الهيئة العامة للرقابة المالية.