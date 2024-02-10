وظائف خالية في كبرى شركات التأمين.. «ممكن تكون من نصيبك»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن توافر فرص عمل للشباب في إحدى شركات التأمين الكبرى في مصر.

وأوضحت وزارة الشباب، في بيان لها متطلبات الوظيفة والمميزات التي تمنحها للمتقدمين وكيفية التقديم عليها.

الوظائف المطلوبة لشركة التأمين

وسيط تأمين

مسؤول تأمين

مدير مبيعات

رئيس فرق

المتطلبات الواجب توافرها في كل متقدم

1- يشترط أن يكون لديه مؤهل عالي.

2- إذا كان ذكرا فلابد من توضيح موقفه من التجنيد.

3- أن يكون جادا في العمل ولديه مهارات التواصل

المميزات التي تمنحها الوظيفة

تعطي الوظيفة رواتب مجزية للمتقدمين

توفر الشركة للموظفين حصول على تأمين طبي

توفر الشركة للموظفين حصول على تأمين اجتماعي

يوجد أمام الموظفين فرصة للترقي

يسجل الموظف في الهيئة العامة للرقابة المالية

كيفية التقديم على الوظائف

وللتقديم في الوظيفة الدخول لصفحة الشباب والرياضة وملء الاستمارة الخاصة بالوظيفة من خلال الضغط هنا، ولمتابعة الوظائف المختلفة يمكن الدخول على منصة توظيف مصر.