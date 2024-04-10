«الرعاية الصحية» تستحدث خدمات طبية لأول مرة في نظام التأمين الشامل

أعلن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أحمد السبكي،، استحداث خدمات لأول مرة للتأمين الطبي، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف تعزيز الرعاية الطبية، وتلبية احتياجات المرضى.

وأكد السبكي استخدام أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك HBOT لأول مرة، وذلك للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المتعلقة بالغوص والأنشطة البحرية في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا للسلامة العامة وتوفير رعاية طبية متقدمة ومتخصصة والمساعدة في التعافي السريع للمصابين المحتملين.

استخدام الإسعاف النهري

وأضاف أنه جرى أيضًا التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لاستخدام الإسعاف النهري في إنقاذ حالات الغرق المحتملة ونقلها لأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي الأقصر وأسوان، لافتًا إلى أنه تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المثمر بين الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة في أوقات الطوارئ، كما تهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية السريعة والفعالة للمرضى المصابين بحوادث الغرق.

وأشار السبكي إلى تجهيز 6 مراكز سموم بأحدث الأجهزة والمعامل للتعامل الفوري مع أي حالات تسمم غذائي محتملة خلال فترة الإجازات في محافظات القناة والصعيد وسيناء، مشيرًا إلى أنه تهدف هذه الجهود إلى ضمان السلامة الصحية للمواطنين وتوفير رعاية فعالة ومتخصصة في حالات الطوارئ المحتملة.

وأكد السبكي رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، واستمرار صرف أدوية الأمراض المزمنة بالمنازل، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، وخاصةً الخدمات الطارئة، لضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات المرضى طوال فترة الأعياد، وأضاف أنه تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الهيئة بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين في جميع الأوقات.

تحسين جودة الخدمات الصحية

وأشار السبكي، إلى هذه الخطوات والتطويرات الجديدة تعد جزءًا من استراتيجية هيئة الرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعكس استمرار سعي الهيئة للابتكار والتطوير المستمر في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا مواصلة العمل الجاد، لتعزيز الرعاية الصحية واستمرار النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.