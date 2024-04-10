تعرف على الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر المبارك

مع حلول عيد الفطر المبارك، يردد المسلمون في جميع أنحاء العالم، تكبيرات العيد ابتهاجًا بهذا اليوم العظيم، إذ كشفت دار الإفتاء يوم الاثنين الماضي، تعذر رؤية هلال شهر شوال، لذا يكون الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، واليوم أول أيام العيد.

وتكبيرات العيد سُنَّة عند جمهور الفقهاء، ويُستحب التكبير في العيد بأيِّ صيغةٍ من صيغ التكبير، والأمر في ذلك واسع؛ لأنه قد ورد الأمر بها مطلقًا في قوله تعالى: «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، لافتة إلى أنّ المطلَق يؤخذ على إطلاقه إذا لم يَرِد ما يقيده في الشرع، ولم يرد في صيغة التكبير شيئًا بخصوصه في السنة المطهرة.

الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر

ووفق «الإفتاء» لا توجد صيغة محددة لتكبيرات عيد الفطر، فقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، صيغا متعددة، منها:

- «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا»، وهي صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعى «وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».

- «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد».

- «الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا».

نصائح لتكبيرات عيد الفطر

- الحرص على صحة الصيغة.

- رفع الصوت بالتكبير.

- التكبير في جميع الأماكن.

- مشاركة جميع أفراد العائلة في التكبير.