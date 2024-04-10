1.2 مليون جنيه إيرادات فيلم شقو في وقفة عيد الفطر

حقق فيلم شقو والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، في أول أيام عرضه بالسينما إيرادات تقدر بمليون و188 ألفًا و399 جنيهًا، والذي انطلق عرضه في وقفة عيد الفطر، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل، والفنانة الكبيرة يسرا، عباس أبو الحسن، وليد فواز، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.

عرض خاص وقفة عيد الفطر

ونظّم صنّاع الفيلم، مساء أمس، عرضًا خاصًا بأحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وحضره أبطال الفيلم أبرزهم يسرا ودينا الشربيني وتايسون، كما حضر عدد من نجوم الفن منهم المخرج محمد سامي، والفنان حسن الرداد.

قصة الفيلم

وتدور قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والمفاجآت من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، ومن المفاجآت التي يشهدها الفيلم تجسيد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.