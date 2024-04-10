السيسي يكرّم أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة في احتفالية العيد

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أسماء شهداء الجيش والشرطة، خلال احتفال عيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك في الحفل عائلات فلسطينية من غزة.

وشهد الحفل تكريم كل من:

- الرائد سامح السيد موسى عبدالجواد، الذي استشهد خلال تنفيذ مهمة حفظ السلام بدولة مالي، وتسلّم التكريم والده ووالدته وزوجته وابنه.

- الرائد محمد جمال محمد علي، استشهد خلال تنفيذ مهمة في منطقة أبورديس جنوب سيناء، وتسلّم التكريم زوجته وأبنائه ووالدته.

- ملازم أول أحمد فراج عبدالصبور علي، واستشهد خلال تنفيذ مهمة بمنطقة العريش شمال سيناء، وتسلّم التكريم والده ووالدته.

- مساعد شحاتة مصطفى أبو اليزيد، الذي استشهد أثناء تنفيذ مهمة في القطاع الساحلي في شمال سيناء وتسلّم التكريم زوجته وأبنائه.

- الجندي محمود سمير عليوة السيد، والذي استشهد خلال تنفيذ مهمة في قطاع شمال سيناء في الشيخ زويد، وتسلّمت التكريم شقيقة زوجته وابنته.

- المقدم مصطفى عبدالرازق عبداللطيف عبدالرازق، وتسلّم التكريم زوجته وأبنائه.

- الرائد مصطفى محمد صلاح الدين طاهر أحمد علام، وتسلّم التكريم زوجته ونجله.

- أمين شرطة ممتاز تاني السيد محمد غازي إسماعيل، وتسلّمت التكريم زوجته وأبنائه.

- شيخ غفراء السيد عبدالله السيد محمد، وتسلّم التكريم زوجته وبناته.

- الغفير نظامي أول السيد السعيد محمود حامد، وتسلّم التكريم زوجته وابنه.