دموع ممزوجة بالفخر.. مشاهد لتأثر أهالي الشهداء في احتفالية عيد الفطر

فعاليات عديدة شهدتها الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر المبارك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسر وأبناء الشهداء، منها فقرة فنية بمشاركة الفنانة صفاء أبو السعود التي أدت أغنية أهلا بالعيد لأول مرة على المسرح.

تأثر أهالي الشهداء

وخلال الاحتفالية قدّم أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، فقرة غنائية إهداء لأرواح آبائهم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وغلبت الدموع عيون أهالي الشهداء وعلامات الحزن الممزوجة بالفخر كانت تسيطر عليهم بعد استعراض صورهم على شاشة العرض.

السيسي يكرم أهالي الشهداء

وكرم الرئيس السيسي مجموعة من أهالي الشهداء في الاحتفالية، كما حرص على توجيه التحية إلى أهالي الشهداء المشاركين في احتفالية عيد الفطر، قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلا وسهلا وسعيد أني التقي بيكم».

مشاركة الفنانين في الاحتفالية

شارك في الاحتفالية عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنانة صفاء أبو السعود التي أدت أغنية «أهلا يالعيد» وزرعت البهجة في قلوب الحضور بداية من الصغار حتى الكبار.

وعرض فيلم «العيد بالنسبة لك إيه؟!» خلال الاحتفالية، وعبر عدد من الفنانين عن ذكريات العيد أيام طفولتهم، ومن بينهم الفنان أحمد حلمي الذي قال إن أفضل أمر في عيد الفطر هو الملابس الجديدة، وذكرياته الجميلة كانت مع «المراجيح» التي كانت على شكل مركب، أيضا عيدية العيد، وكذلك الفنانة منى زكي كشفت عن ذكريات العيد في طفولتها وعيدية العيد التي كانت لها رائحة مختلفة بالنسبة لها، وأيضا الإعلامية إسعاد يونس ودينا الشربيني ومنه شلبي وغيرهم من الفنانين.