«صحة الشرقية»: نقل ممرضتين تغيبتا عن العمل إلى مستشفى أولاد صقر

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على وحدات الرعاية الأولية بمراكز ومدن كفر صقر وأولاد صقر، لمتابعة وتقييم مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك بعد المرور على مستشفى أبو كبير المركزي.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة

جاءت الزيارة الأولى لوحدة طب الأسرة بحانوت التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، حيث تفقد وكيل الوزارة خلالها خدمات الرعاية الأولية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، وتلاحظ عدم تواجد عدد 2 ممرضة مكلفة بالنوبتجية بالوحدة، فقر ندبهما لمستشفى أولاد صقر لعدم التواجد.

دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان

وكانت الزيارة الثانية للمركز الطبي بأولاد صقر، حيث تفقد وكيل وزارة الصحة خلالها الخدمات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة، مثل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والاطمئنان على انتظام العمل المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، وتم التأكد من سلامة الأجهزة الطبية، وتوافر المستلزمات اللازمة للعمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بغرفة الطوارئ، مؤكداً انتظام صرف الألبان المدعمة للأطفال حديثي الولادة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

كما تفقد خلال زيارته الثالثة وحدة طب الأسرة بحمادة التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، والذي قام خلالها بمناظرة سجلات التردد على الوحدة، وسجلات المبادرات الرئاسية الصحية، وجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال، وقام بالاطمئنان على سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.