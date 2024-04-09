محافظ الشرقية يقود حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين في مركز أبو كبير

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بمدينتي أبو كبير وههيا، وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدن.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وشدد محافظ الشرقية على رئيسي مركزي أبو كبير وههيا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب المحال التجارية المتعديين على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكداً استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

استكمال خطة التطوير والتجميل

وأوضح المحافظ أن المحافظة جادة في استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والقضاء على الأسواق العشوائية، والتي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية ونقلها للأسواق الحضارية المقامة بالمدينة.

وأصدر محافظ الشرقية تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الدائم بالشارع وخاصة بالمناسبات والاعياد والتفاعل مع مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن.

حرص المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع إليهم وأجرى حوارا هادئاً معهم.. ليؤكد المحافظ على قوة العلاقة بين المواطنين والقيادة التنفيذية بالشرقية.