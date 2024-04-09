وكيل صحة الشرقية يوجه برفع كفاءة الخدمة في مركز الحروق بههيا 

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة للمرور على مستشفى ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، بعد المرور على مستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق.

رفع كفاءة الخدمة في مركز الحروق في ههيا

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى ههيا، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية، مهنئهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما أطمأن على الحالة الصحية للمرضى بمركز الحروق والجراحات التكميلية موجهاً بضرورة تطوير ورفع كفاءة الخدمة بالمركز، وقام بتفقد بنك الدم التجميعي، وتم التأكد من توافر الفصائل المختلفة للدم ومشتقاته، خاصة النادرة منها، كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للحالات المرضية والطارئة المترددة على القسم، وبالجودة المطلوبة.

توافر المستلزمات الطبية

كما تأكد وكيل الوزارة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، كما وجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالكهنة الموجودة بالمستشفى، متفقداً غرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة بالمستشفى، وقام بمراجعة المتولد اليومي، وسجلات تسليم وتسلم النفايات الخطرة من الأقسام الطبية إلى غرفة النفايات، ومن ثم إلى سيارة نقل النفايات لمجمع المحارق بالخطارة، والتأكد من مطابقة الغرفة وخطوط السير لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الأطفال الجديد، والذي وجه بتشغيله الشهر الماضي ودخوله الخدمة لصالح المرضى، بعد تطويره ورفع كفاءته بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، كما اطمأن على انتظام العمل بوحدة التدخلات الكلوية لتركيب قساطر الغسيل الكلوي للمرضى، والتي تم تشغيلها أيضاً الشهر الماضي، بعد تطويرها وتجهيزها بتكلفة تقديرية تقارب نصف مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تابع أعمال التطوير الجارية لإنشاء عناية مركزة للأطفال بالدور الثاني العلوي، موجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال لتشغيل العناية لصالح المرضى والمواطنين بمركز ومدينة ههيا.