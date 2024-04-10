وسائل إعلام لبنانية: قصف مدفعي إسرائيلي على 3 بلدات في الجنوب

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، نيران رشاشتها المتوسطة مصحوبة بقصف مدفعي متقطع على الأحياء السكنية لبلدتي عديسة وكفركلا وبليدا جنوب لبنان، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، في وقت سابق، إلى أن خطر التصعيد على بين الجانبين حقيقي، موضحا في بيان، أن القوة واصلت دعوة الأطراف إلى احترام التزاماتهم بموجب «القرار 1701».

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب وجبل اللبونة، وفق لصحيفة «النهار» اللبنانية.