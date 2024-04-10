رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الداخلية» تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر

كتب:

محمد بركات
12:49 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
أسر الشهداء

أسر الشهداء

نظمت وزارة الداخلية زيارات لأسر الشهداء، لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر، وتوزيع هدايا الرئيس عليهم، الأمر الذى لاقى مردودا إيجابيا ومعنويا في نفوسهم.

وأعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التى تؤكد حرص رئيس الجمهورية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديرا وعرفانا بما قدمه ذويهم، من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

اقرأ المزيد:

استشهاد منفذ حادث الدهس في إسرائيل بعد محاولة طعن عناصر من الشرطة

وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تعتقل 3 فلسطينيين من القدس

الشرطة الإسرائيلية تقمع المظاهرات أمام منزل نتنياهو

مسلسل محارب الحلقة 26.. هل تقبض الشرطة على حسن الرداد وتدين أحمد زاهر؟
بقلم محمد بركات