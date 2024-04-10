«الداخلية» تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر

نظمت وزارة الداخلية زيارات لأسر الشهداء، لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر، وتوزيع هدايا الرئيس عليهم، الأمر الذى لاقى مردودا إيجابيا ومعنويا في نفوسهم.

وأعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التى تؤكد حرص رئيس الجمهورية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديرا وعرفانا بما قدمه ذويهم، من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.