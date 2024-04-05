مسلسل محارب الحلقة 26.. هل تقبض الشرطة على حسن الرداد وتدين أحمد زاهر؟

شهد مسلسل محارب الحلقة 26، أحداثا مهمة حيث ما زال محارب هاربا من قضايا ملفقة لها ظلما، من قبل محامي العزازي، وأثناء تصفحه مواقع التواصل الاجتماعي، عرف بخبر انتحار شقيقه إبراهيم، وحزن حزنًا شديدًا، حيث باتت أسرة تتساقط واحدا تلو الآخر بعد حادث دهس والدته على يد نجل رجل الأعمال محمود العزازي، ولم يتبقى سوى شقيقته الصغرى.

مسلسل محارب الحلقة 26

ومن ناحية أخرى تجري الشرطة تحرياتها في الجرائم التي حدثت في المسلسل والتي ترتبط بمحارب (حسن الرداد)، ولا تزال تبحث عنه وتحاول الوصول إليه، فهل تتمكن في مسلسل محارب الحلقة 26 الوصول إليه.

وبعد تماثل مريم ( منة فضالي) للشفاء وقدرتها على الحركة بعد جلسات العلاج الطبيعي خلال مسلسل محارب، تمكنت من كشف حقيقة زوجها المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) وقررت ترك منزله هي وابنها، لتلقيها تهديدات من أخصامه في القضايا، حيث يمارس عليهم أساليب غير شرعية من أجل التنازل عن حقوقهم وكسب القضايا لصالحه.

مشاجرة بين عنتر وعائلة المحاربة

ونشبت مشاجرة بين عنتر(حسني شتا) ومنال، حيث قرر أن يقيم خطوبته على إنجي (ناهد السباعي) طليقة محارب، في نفس توقيت عزاء إبراهيم، وهو ما دفع والدة إنجي للاعتذار لها، حيث لا ترغب في هذه الزيجة لكن إصرار زوجها هو الذي دفعها للموافقة مجبرة، بينما تقع العروس تحت تأثير السحر، فهل تفوق مسلسل محارب الحلقة 26.