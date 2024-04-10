رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«المؤتمر» يشيد بحرص الرئيس السيسي على الاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء

كتب:

محمد أباظة
01:17 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر

الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر الشهداء وأبناءهم، مؤكدا أن هذا التقليد من الرئيس يؤكد تقديره لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين خاضوا معركة ضد الإرهاب ونجحوا في اقتلاعه من جذوره.

مرشد: لولا شهداء الوطن لم يكن هناك أمن واستقرار

وأضاف «مرشد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لولا شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم لم يكن هناك وطن آمن ومستقر، مؤكدا أن تضحيات أبطالنا مهدت الطريق لبناء الجمهورية الجديدة.

مصر لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم

وأكد أن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقرار هذا الوطن، موضحا أن صورة الرئيس السيسي بين أبناء وأسر الشهداء تعكس أمن واستقرار مصر وسط إقليم يموج بالصراعات.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني للتهنئة بعيد الفطر

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي بمناسبة عيد الفطر

صفاء أبو السعود تفي بوعدها للرئيس السيسي.. غنت على المسرح أهلا بالعيد لأول مرة
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.