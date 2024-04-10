«المؤتمر» يشيد بحرص الرئيس السيسي على الاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر الشهداء وأبناءهم، مؤكدا أن هذا التقليد من الرئيس يؤكد تقديره لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين خاضوا معركة ضد الإرهاب ونجحوا في اقتلاعه من جذوره.

مرشد: لولا شهداء الوطن لم يكن هناك أمن واستقرار

وأضاف «مرشد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لولا شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم لم يكن هناك وطن آمن ومستقر، مؤكدا أن تضحيات أبطالنا مهدت الطريق لبناء الجمهورية الجديدة.

مصر لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم

وأكد أن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقرار هذا الوطن، موضحا أن صورة الرئيس السيسي بين أبناء وأسر الشهداء تعكس أمن واستقرار مصر وسط إقليم يموج بالصراعات.