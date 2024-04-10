صفاء أبو السعود تفي بوعدها للرئيس السيسي.. غنت على المسرح أهلا بالعيد لأول مرة

في 21 مارس الماضي، وخلال الاحتفالات بعيد الأم، سجلت الفنانة صفاء أبو السعود وعدا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها ستفاجئ الجميع خلال عيد الفطر، لتحقق الوعد اليوم تزامنا مع بداية العيد، وذلك خلال احتفالات عيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المصرية، والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

صفاء أبو السعود تفي بالوعد وتفاجئ الجماهير لأول مرة على المسرح

19 يوما فقط كانت بين الوعد وتنفيذه، إذ وقفت صفاء أبو السعود لأول مرة على المسرح لتغني أغنيتها الشهيرة «أهلا بالعيد»، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاشفة أنها المرة الأولى منذ إنتاج الأغنية تقوم بغنائها على المسرح.

أغنية أهلا بالعيد أُطلقت لأول مرة عام 1982، والتي تعد واحدة من أغاني التراث المصري الأصيل، لتقرر أخيرا غنائها للمرة الأولى على المسرح بعد 42 عاما من إنتاجها.

الرئيس السيسي يكرم أبناء شهداء الجيش والشرطة

وحرص الرئيس السيسي على تكريم عددا من أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال احتفال عيد الفطر مع أبناء الشهداء، على هامش الاحتفالية المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، كما يشارك في الحفل عدد من العائلات الفلسطينية من غزة.