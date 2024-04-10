«معلومات الوزراء»: تركيا تتصدر قائمة الدول المستوردة من مصر في 2023

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عن دراسة بعنوان «مقتطفات تنموية» عن خطة الدولة المصرية للتحول نحو النمو الاقتصادي الموجه للتصدير، لبلوغ مستهدف تصديري 145 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.

وأوضح المركز أنّ الصادرات غير النفطية أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري، ومن هنا وضعت الحكومة خطة لتعزيز الأداء وتعظيم إيرادات التصدير بحلول عام 2030، حيث تستهدف البلاد التحول نحو النمو الاقتصادي الموجه للتصدير من خلال إطلاق استراتيجية «إيجى إكس» (10) EgyEx Triple) لبلوغ مستهدف تصديري 145 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه

وبذلت الحكومة المصرية جهودًا عدة لدعم المصدرين بما في ذلك زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه اعتبارًا من السنة المالية 2023-2024، ما أسهم في ارتفاع الصادرات بنسبة 0.3% إلى 35.63 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

وتركزت الصادرات المصرية بشكل كبير حيث شكلت القطاعات الخمسة الأولى المصدرة 2% من إجمالي الصادرات، وصدّرت القطاعات الرئيسية وهي مواد البناء والمواد الكيميائية والأغذية المصنعة والهندسة والزراعة، ما قيمته 8.81 مليارات دولار أمريكي، و6.54 مليار دولار أمريكي، و5.5 مليار دولار أمريكي، و4.36 مليار دولار أمريكي، و3.71 مليار دولار أمريكي على التوالي.

وكانت تركيا أكبر متلق للصادرات المصرية في 2023، حيث استوردت ما قيمته 2.94 مليار دولار أمريكي من مصر، ما يمثل 8.2% من إجمالي الصادرات، وكانت دول جامعة الدول العربية الوجهة الإقليمية الأولى لصادرات مصر حيث استحوذت على 13.41 مليار دولار أمريكي، أو 8% من إجمالي صادرات البلاد، واستحوذت السعودية والإمارات وليبيا على الحصة الأكبر، حيث بلغت قيمة الواردات 2.77 مليار دولار أمريكي، و2.2 مليار دولار أمريكي، و1.76 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بواردات بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي، مع استحواذ إيطاليا على الحصة الأكبر البالغة 2.1 مليار دولار أمريكي، أو %6%، وبلغت صادرات مصر إلى الدول الإفريقية دون الدول العربية 2.25 مليار دولار أمريكي حيث استوردت كينيا، وكوت ديفوار، وغانا نحو 752 مليون دولار أمريكي.

وبلغت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 1.97 مليار دولار أمريكي لتحتل المركز الخامس بين الأسواق المستوردة من مصر بحصة 5.5% من صادرات مصر غير النفطية عام 2023.