«معلومات الوزراء»: اللؤلؤ على رأس الصادرات المصرية بـ739.6 مليون دولار في 2023

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الهند جاءت في مقدمة الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023) بقيمة 112.4 مليون دولار، تليها الصين الشعبية بقيمة 108.4 مليون دولار، وذلك فيما يتعلق بالصادرات غير البترولية المصرية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع 2023.

الصين الشعبية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر

وأوضح المركز في تقرير «الصادرات السلعية غير البترولية» جاءت نيبال كأقل الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 58.3 ألف دولار، أما بشأن الواردات غير البترولية من أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع 2023 فقد جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية بقيمة 3.3 مليارات دولار، ثم الهند بقيمة 631.5 مليون دولار، فيما جاءت بروناي دار السلام كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 89.5 ألف دولار.

تطور الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع

وسلَّط القسم الثالث من التقرير الضوء على تطور الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع ولكبرى الأسواق خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، إضافة إلى استعراض الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فعلى صعيد تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، بلغت قيمة الصادرات 8.7 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع الرابع نفسه من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2% خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022.

اللؤلؤ طبيعي والأحجار الكريمة أكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية

وعلى مستوى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الرابع 2023، فقد كان «لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة» أكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الرابع 2023 بنحو 739.6 مليون دولار مقابل نحو 475.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2022، ثم بعد ذلك «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» حيث سجلت نحو 692.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 617.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.