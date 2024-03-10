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دراما المتحدة

مصر ترحب باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع الأطراف الليبية

كتب:

عمرو حسني
06:03 م | الأحد 10 مارس 2024
جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأحد 10 مارس الجاري، باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في إطار دعم الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وتعزيز دور المؤسسات الليبية في استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

مخرجات هامة

واعتبرت مصر أن مخرجات هذا اللقاء، تُعد خطوة هامة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، وبما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها.

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