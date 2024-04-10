القبض على هارب من 142 سنة سجن بالجيزة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 76 قضية شيكات، بإجمالي مدد حبس 142 سنة و6 أشهر وكفالات مالية.

كما تم ضبط مدير وشريك بشركة للاستثمار السياحي، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، لكونه مطلوب ضبطه وإحضاره في إحدى القضايا والتنفيذ عليه بالحبس 17 سنة في 18 قضية شيكات وإيصالات أمانة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.