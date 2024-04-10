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دراما المتحدة

القبض على هارب من 142 سنة سجن بالجيزة

كتب:

محمد بركات
02:22 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
متهم - أرشيفية

متهم - أرشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 76 قضية شيكات، بإجمالي مدد حبس 142 سنة و6 أشهر وكفالات مالية.

كما تم ضبط مدير وشريك بشركة للاستثمار السياحي، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، لكونه مطلوب ضبطه وإحضاره في إحدى القضايا والتنفيذ عليه بالحبس 17 سنة في 18 قضية شيكات وإيصالات أمانة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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