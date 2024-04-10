«القاهرة الإخبارية»: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حي الزيتون شرق غزة كتب: عمرو هلال 07:02 م | الأربعاء 10 أبريل 2024 غزة - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: تجدد قصف أحياء المغراقة والزهراء في قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في غارة على غزة.. عاجل «القاهرة الإخبارية»: مصدر مصري ينفي وجود مقترح أمريكي بتفتيش العائدين إلى غزة «القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تعلن تدمير 14 مسيرة روسية القاهرة الإخبارية غزة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال بقلم عمرو هلال