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«القاهرة الإخبارية»: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حي الزيتون شرق غزة

كتب:

عمرو هلال
07:02 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة.

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بقلم عمرو هلال