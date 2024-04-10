«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تعلن تدمير 14 مسيرة روسية كتب: شريف سليمان 07:24 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024 تدمير طائرات مسيرة أعلنت أوكرانيا، أنها دمرت 14 من أصل 17 مسيرة أطلقتها روسيا، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الدفاع الروسية»: إسقاط 236 مسيرة أوكرانية واعتراض صاروخ مضاد للسفن 7 معلومات عن الفنان سامي الشيخ.. برزك أوميد يُنهي مسيرة حسن الصباح وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن تدمير 20 مسيرة هجومية أطلقتها روسيا «القاهرة الإخبارية»: إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين بمحافظة لحج جنوبي اليمن حنفي جبالي يهنئ السيسي بعيد الفطر: سدد الله خطاكم لمواصلة مسيرة التنمية مسيرة طائرة مسيرة أوكرانيا بقلم شريف سليمان