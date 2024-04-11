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دراما المتحدة

إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف ميناء الصيادين في غزة

كتب:

عمرو هلال
07:44 ص | الخميس 11 أبريل 2024
قصف ميناء الصيادين - أرشيفية

قصف ميناء الصيادين - أرشيفية

نقلت «القاهرة الإخبارية»، عن إعلام فلسطيني بأن الاحتلال قصف ميناء الصيادين ومحيطه غربي مدينة غزة.

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بقلم عمرو هلال