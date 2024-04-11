إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف ميناء الصيادين في غزة كتب: عمرو هلال 07:44 ص | الخميس 11 أبريل 2024 قصف ميناء الصيادين - أرشيفية نقلت «القاهرة الإخبارية»، عن إعلام فلسطيني بأن الاحتلال قصف ميناء الصيادين ومحيطه غربي مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين وبلدات أخرى بالضفة الغربية القاهرة الإخبارية: رئيس أركان جيش الاحتلال لم يعلم باغتيال أبناء «هنية» قبل التنفيذ الاحتلال يستعين بالقبة الحديدية البحرية لأول مرة منذ بداية العدوان على غزة القاهرة الإخبارية: حماس تؤكد أن استهداف أبناء «هنية» لن يؤثر على المفاوضات مع الاحتلال الاحتلال ميناء الصيادين قصف ميناء الصيادين القاهرة الإخبارية قوات الاحتلال غزة بقلم عمرو هلال