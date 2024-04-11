إسرائيل تستعين بالقبة الحديدية البحرية في حرب غزة للمرة الأولى.. تفاصيل

عملت الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء قبة حديدية بحرية لأول مرة في تاريخها، وهذه النسخة البحرية المعدلة لنظام الدفاع الجوي «القبة الحديدية» هدفها حماية السفن ومنصات الغاز البحرية، وتبلغ تكلفة كل عملية إطلاق منها نحو 50 ألف دولار.

مواصفات القبة الحديدية البحرية

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، جرى تثبيتها على سفن «ساعر 6»، ويتكامل نظامها مع نظام إدارة المحتوى «CMS»، وجرى تطوير نظامها للتصدي لهجمات قادمة من اتجاهات متعددة في وقت واحد وتستخدم صاروخ «تامير» الاعتراضي، وطورته وزارة الدفاع الإسرائيلي.

تجريب الأسلحة

وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي نظمت عدة تجارب لتنفيذ نظام «سي دوم» في مايو الماضي قبل 5 أشهر من بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتم إطلاق قوات سرب زوارق الصواريخ «شايطت 3» وعملت إسرائيل على دمج أنظمة السفن في مجموعة الدفاع متعددة الطبقات، واختبار تقنيات جديدة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ورد الجيش الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية، التي أسقطت نحو 34 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.